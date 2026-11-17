"Няня с кружкой не беспокоила даже Бенкендорфа и царя"

Няня с кружкой в знаменитом стихотворении Пушкина "Зимний вечер", которую вырезали из учебника чтения, не беспокоила ни шефа жандармов Александра Бенкендорфа, ни царя Николая I, ни советских цензоров. Об этом, комментируя новость об "обрезании" Пушкина, пишет журналист и литературный критик Дмитрий Самойлов.

Он считает, что никакого решения "наверху" не было, как нет этому и идеологического объяснения. Просто где-то "на среднем уровне" решили, что так будет лучше, так как для одной станицы и крупного шрифта стихотворение великовато. И решили сократить самые "ненужные" строки.

"Какие именно? А вот те, которые о кружке. Дети в третьем классе еще начнут смеяться, вопросы задавать. Как бы чего не вышло! Вот это главный катализатор всяких действий ответственных товарищей средней руки", - пишет журналист.

Он не исключает, что по этой причине в школьных учебниках литературы еще будут сюрпризы. А с алкоголем у русских писателей вообще интересно: они в своих произведениях будто специально нервируют цензоров.

Накануне в Госдуме выразили возмущение сокращением Пушкина. А ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов считает, что эта история лишь подчеркивает, что классику надо защищать. Также есть проблема неопределенности правил, что и как можно издавать.