Екатеринбуржцу вынесли приговор за помощь бизнесменам в занижении НДС

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Сергею Красуцкому за помощь бизнесменам в передаче взяток. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что местные предприниматели, хотевшие занизить сумму НДС через фиктивный документооборот по мнимым сделкам, обращались к Красуцкому, который был знаком с сотрудником ИФНС России по Ленинскому району Екатеринбурга. Осужденный передавал деньги знакомому из налоговой от бизнесменов, а тот фальсифицировал контрагентов для фиктивных сделок, а после сдачи отчетности проверял базу ФНС на предмет выявления таких сделок и через посредника сообщал результат заказчику.

Красуцкого признали виновным сразу по двум статьям: ч. 4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере" и ч. 3 ст. 183 УК РФ "Собирание сведений, составляющих налоговую тайну, путем подкупа". Однако, еще на стадии предварительного расследования подсудимый заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Красуцкому 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в 500 тыс. рублей.