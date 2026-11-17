В Нижневартовске на мусоросортировочном центре нашли тело младенца

В Нижневартовске на контейнерной ленте мусоросортировочного центра обнаружено тело младенца. Об этом сообщил телеканал N1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, тело ребёнка возрастом примерно 5–9 месяцев нашел сортировщик вечером в понедельник. Он сразу сообщил в полицию. В тот день в центр привозили мусор около 40 машин.

По версии источника, у пока неустановленной жительницы Нижневартовска случились преждевременные роды, после чего она решила избавиться от новорождённого. Силовики устанавливают личность женщины. Причину смерти ребёнка и другие обстоятельства происшествия предстоит выяснить экспертам, в том числе был ли младенец жив в момент, когда его выбросили.

Официальный комментарий по ситуации ожидается.