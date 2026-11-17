Бывшему спикеру ЗакСО присвоено звание "Почетный гражданин Свердловской области"

Губернатор Денис Паслер подписал указ о присвоении звания "Почетный гражданин Свердловской области" первому заместителю председателя Законодательного собрания региона, бывшему спикеру ЗакСО Людмиле Бабушкиной.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, звание присвоено Бабушкиной за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области.

Людмила Бабушкина более 25 лет посвятила работе в региональном парламенте. В 2000 году была впервые избрана депутатом Законодательного собрания Свердловской области. С 2008 по 2011 годы возглавляла Палату представителей, а с 2011 по 2026 годы занимала пост председателя Законодательного собрания региона.

Напомним, что в октябре в ЗакСО был избран новый председатель, а также его заместители.