Задержана девушка, причастная к подрыву автомобиля Заворотного

Задержана подозреваемая в покушении на убийство бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного.

Как сообщает Следственный комитет РФ, это жительница столицы 2005 года рождения.

По данным следствия, девушка попала под влияние мошенников, которые представились сотрудниками банка, и перевела крупную сумму денег на так называемые безопасные счета. Затем, выполняя указания анонимных кураторов, она установила взрывное устройство под днищем автомобиля Заворотного. Оно было дистанционно приведено в действие.

В СК добавили, что с задержанной проводятся необходимые следственные действия. Следователи ищут соучастников преступления.

13 ноября в Москве возле жилого дома на Кировоградской улице в районе Чертаново взорвался автомобиль Toyota. За рулем находился Заворотный. Он серьезно пострадал. Сообщалось, что политолог находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы. По факту взрыва автомобиля возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.