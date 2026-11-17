УрФУ сделал доступ в учебные корпуса и общежития только по электронному пропуску

Начиная с 17 ноября доступ в учебные корпуса и общежития Уральского федерального университета будет только по электронному пропуску. О нововведении вуз сообщил в своем официальном канале.

Исключением станут следующие здания университета: пр. Ленина, 13б; ул. Гоголя, 25 и ул. Чапаева, 20. Вход в них будет доступен по студенческим билетам.

Напомним, что в ноябре в Новокольцовском районе Екатеринбурга открыли новый кампус СУНЦ УрФУ.