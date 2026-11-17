В 2027 году вырастут максимальные выплаты по больничным

Социальный фонд России сообщил о росте выплат по больничным в 2027 году. За один день нетрудоспособности можно будет получить до 7 860 рублей - такую планку установил фонд.

Также увеличится максимальный размер пособия за месяц: он вырастет с 207 500 до 239 000 рублей. То есть предельная выплата станет больше на 31 500 рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 января 2027 года пособия и выплаты для семей с детьми проиндексируют на 4,3 %, а минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров‑москвичей с городской доплатой вырастет до 28 580 рублей в месяц.