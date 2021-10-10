10 Октября 2021
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Происшествия В России
Александр Чуприян (2021) | Фото: mchs.gov.ru

Врио главы МЧС вылетел в Набережные Челны после крушения самолета в Татарстане

Рабочая группа МЧС России с врио министра Александром Чуприяном вылетит в Набережные Челны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России.

В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, медицинская бригада отряда Центроспасс.

10 октября в Татарстане упал легкомоторный самолет L-410 с парашютистами. Он принадлежал Мензелинскому аэроклубу. На борту находилось 22 человека. 16 человек погибли. Еще шесть пострадали.

11 октября в Татарстане объявлено днем траура.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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Врио главы МЧС вылетел в Набережные Челны после крушения самолета в Татарстане

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Теги: самолет, крушение, L-410



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