Число жертв крушения самолета в Татарстане уменьшилось

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на месте крушения самолета в Татарстане. Ведутся аварийно-спасательные работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Число жертв крушения снизилось. Ранее telegram-канал 112 сообщал о 19 погибших. По данным МЧС, пострадали семь, погибли 15. Всего на борту находилось 22 человека. Два члена экипажа и пасажиры.

Пострадавших уже извлекли из самолета и госпитализировали.

Минздрав Татарстана сообщает, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Спасатели продолжают работы на месте крушения. Извлечены тела шести погибших. По данным канала Mash, в числе погибших - оба пилота самолета. Со ссылкой на одного из выживших парашютистов канал сообщает, что причиной падения якобы стала неисправность двигателя. Сообщается, что будто бы самолет не успел подняться на нужную высоту. Пилоты действовали по инструкции.