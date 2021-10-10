Число жертв крушения самолета в Татарстане уменьшилось

10 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
самолет, крушение, L-410 (2021) | Фото: t.me/mchs_official

Число жертв крушения самолета в Татарстане уменьшилось

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на месте крушения самолета в Татарстане. Ведутся аварийно-спасательные работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Число жертв крушения снизилось. Ранее telegram-канал 112 сообщал о 19 погибших. По данным МЧС, пострадали семь, погибли 15. Всего на борту находилось 22 человека. Два члена экипажа и пасажиры.

Пострадавших уже извлекли из самолета и госпитализировали.

самолет, крушение, L-410(2021)|Фото: t.me/mchs_official

Минздрав Татарстана сообщает, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Спасатели продолжают работы на месте крушения. Извлечены тела шести погибших. По данным канала Mash, в числе погибших - оба пилота самолета. Со ссылкой на одного из выживших парашютистов канал сообщает, что причиной падения якобы стала неисправность двигателя. Сообщается, что будто бы самолет не успел подняться на нужную высоту. Пилоты действовали по инструкции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Число жертв крушения самолета в Татарстане уменьшилось

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: самолет, крушение, L-410



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.10.2021 14:51 Мск ДОСААФ России приостановило все полеты самолетов типа L-410 после крушения в Татарстане
Ранее 10.10.2021 13:36 Мск По факту крушения самолета в Татарстане возбуждено уголовное дело
Ранее 10.10.2021 13:01 Мск В Татарстане объявили траур по погибшим в авиакатастрофе парашютистам
Ранее 10.10.2021 12:40 Мск Спасатели приняли за седьмого пострадавшего в крушении L-410 родственника одного из пассажиров

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.10.2021 09:53 Мск В Татарстане упал самолет L-410 с парашютистами: 19 человек погибли


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети