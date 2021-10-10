10 Октября 2021
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Происшествия В России
самолет, крушение, L-410 (2021) | Фото: t.me/ENews112

В Татарстане упал самолет L-410 с парашютистами: 19 человек погибли

В Татарстане потерпел крушение самолет L-410 на борту которого были парашютисты местного аэроклуба. По данным telegram-канала 112, самолет рухнул в Мензелинске. Канал опубликовал фото с места ЧП, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате крушения 19 человек погибли, еще трое пострадали.

самолет, крушение, L-410(2021)|Фото: t.me/ENews112

Ранее самолет с 22 парашютистами перестал выходить на связь и пропал с радаров.

Добавим, что меньше месяца назад - 12 сентября произошло крушение L-410 авиакомпании "СиЛА" вблизи села Казачинское в Иркутской области. На борту самолета, летевшего из Иркутска в Казачинское, было 16 человек: 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо: командир воздушного судна, а также трое пассажиров – женщина и двое мужчин, погибли. В больницу были доставлены 12 человек. Четверо — в тяжелом состоянии.

Вскоре после этого Росавиация предупредила перевозчиков об ответственности в случае повторений авиапроисшествий, связанных со столкновением с землей (водой) при управляемом полете.

С августа 2021 года Росавиация проводит проверку 35 авиапредприятий. Уже проведены 20 выездных проверок эксплуатантов и в настоящее время проводятся выездные проверки трех эксплуатантов. "В ходе проверок выявлены слабая организация работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительных подготовок при организации и выполнении полетов, неудовлетворительное поддержание летной годности воздушных судов, несвоевременное прохождение периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей", - сообщили в Росавиации.

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В Татарстане упал самолет L-410 с парашютистами: 19 человек погибли

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Теги: самолет, крушение, L-410



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