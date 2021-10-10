Спасатели приняли за седьмого пострадавшего в крушении L-410 родственника одного из пассажиров

МЧС России вновь уточнили данные по погибшим в крушении самолета в Татарстане, передает корреспондент Накануне.RU.

"По уточненной информации шесть человек спасено, 16 извлечено без признаков жизни", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее МЧС отрапортовало о 15 погибших, и семи спасенных. Однако выяснилось, что среди пострадавших оказался родственник одного из пассажиров. Он прибыл на место ЧП и ему стало плохо. Спасатели оказывали помощь всем, и приняли его за седьмого выжившего в авиакатастрофе. В больницу его отвезли вместе со всеми пострадавшими при крушении, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сообщение о жестко посадке самолета в Мензелинском районе Татарстана в МЧС поступило в 9.23. На борту находились 22 человека. Тела 16 погибших извлечены из-под обломков. Пятерых пострадавших отправили в Набережные Челны, одного - в Казань.