В Татарстане объявили траур по погибшим в авиакатастрофе парашютистам

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выехал на место крушения самолета в Мензелинском районе. Он провел совещание оперативного штаба на месте трагедии. Было принято решение обновить 11 октября днем траура, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства республики.

Сообщается, что пилоты, когда самолет начал падать, попытались увести воздушное судно у населенных пунктов. Упавший легкомоторный самолет L-410 с парашютистами принадлежал Мензелинскому аэроклубу. На борту находилось 22 человека.

"В 9.05 часов сегодня самолет взлетел, на высоте 70 м пилоты доложили, что один двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку. Как мы видим, полет длился недолго, они уходили налево – так как впереди были населенные пункты. Но высота не позволила, так как в этом месте, где мы сейчас стоим, был автомобиль "Газель", и самолет крылом задел его. Самолет перевернулся. Случилась трагедия. Все, что могли сделать службы спасения, было сделано. К сожалению, на сегодняшний момент мы потеряли 16 человек, погибших, еще шесть имеют серьезные повреждения"

Четверо пострадавших находятся в Набережных Челнах, одного доставили в Казань.

По поручению Минниханова, власти республики подготовят предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе.

Специально сформированная комиссия ведет работу по ликвидации последствий крушения самолета L-410, оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим. Ее возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Говоря о погибших в катастрофе, Рустам Минниханов сообщил, что среди парашютистов, находившихся в самолете, много гостей из соседних республик, а также татарстанцы.

"Моим указом создан штаб во главе с премьер-министром республики. Семьям погибших будет оказана материальная помощь, а также содействие в организации похорон. Республика окажет помощь этим семьям. Еще раз хочу принести самые искренние соболезнования близким и родным погибших. Это большая трагедия", - выразил соболезнования Рустам Минниханов.