Замминистра обороны Польши Станислав Взентек заявил об угрозе войны с Россией

Высылка российского посла из Польши может привести к серьезному обострению отношений, вплоть до войны. Об этом заявил замминистра обороны Польши Станислав Взентек.

20 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении двух ракет и БПЛА на территории страны, которые были сразу названы российскими. Накануне польские власти вызвали посла РФ Георгия Михно для вручения ноты протеста из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши. Тот отверг обвинения, назвав их абсолютно бездоказательными. К слову, никаких доказательств Варшава не привела.

Взентек подчеркнул важность сохранения дипломатических каналов и отметил, что решения о перехвате ракет над Украиной должны приниматься с учетом позиций НАТО и США. А разрывать дипломатические каналы можно лишь в крайнем случае.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что Россия не направляет ракеты и БПЛА в сторону стран Европы и НАТО.

Поcле инцидента 20 ноября в Польше был развернут авиационный комплекс радиообнаружения и наведения AWACS сил НАТО. В страну прибыл генсек НАТО Марк Рютте, заявивший о готовности альянса защищать "каждый сантиметр" территории Польши. Также власти страны анонсировали усиление защиты восточной границы при поддержке союзников по НАТО.