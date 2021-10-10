ДОСААФ России приостановило все полеты самолетов типа L-410 после крушения в Татарстане

ДОСААФ России приостановило все полеты самолетов типа L-410 до окончания расследования причин крушения самолета в Татарстане, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, причиной крушения самолета стала техническая неисправность. Ранее сообщалось об отказе двигателя. Сам самолет находился под управлением опытных пилотов. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров.

"В Мензелинск выехала комиссия специалистов от Центрального Совета ДОСААФ России для выяснения причин аварии и проведения детальной проверки", - сообщает издание со ссылкой на организацию.

В организации выразили соболезнования всем родным и близким погибших.

10 октября в Татарстане упал легкомоторный самолет L-410 с парашютистами. Он принадлежал Мензелинскому аэроклубу. На борту находилось 22 человека. 16 человек погибли. Еще шесть пострадали.

11 октября в Татарстане объявлено днем траура.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщало Накануне.RU, что меньше месяца назад - 12 сентября произошло крушение L-410 авиакомпании "СиЛА" вблизи села Казачинское в Иркутской области. На борту самолета, летевшего из Иркутска в Казачинское, было 16 человек: 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо: командир воздушного судна, а также трое пассажиров – женщина и двое мужчин, погибли. В больницу были доставлены 12 человек. Четверо — в тяжелом состоянии.

Вскоре после этого Росавиация предупредила перевозчиков об ответственности в случае повторений авиапроисшествий, связанных со столкновением с землей (водой) при управляемом полете.

С августа 2021 года Росавиация проводит проверку 35 авиапредприятий. Уже проведены 20 выездных проверок эксплуатантов и в настоящее время проводятся выездные проверки трех эксплуатантов. "В ходе проверок выявлены слабая организация работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительных подготовок при организации и выполнении полетов, неудовлетворительное поддержание летной годности воздушных судов, несвоевременное прохождение периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей", - сообщили в Росавиации.