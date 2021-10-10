Расследованием крушения самолета в Татарстане займется Центральный аппарат СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о крушении самолета L-410 в производство следователей центрального аппарата ведомства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа с привлечением следователей-криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Центральному военному округу", - говорится в сообщении.

10 октября в Татарстане упал легкомоторный самолет L-410 с парашютистами. Он принадлежал Мензелинскому аэроклубу. На борту находилось 22 человека. 16 человек погибли. Еще шесть пострадали. Предварительной причиной крушения самолета называли отказ двигателя.

11 октября в Татарстане объявлено днем траура.