По факту крушения самолета в Татарстане возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета L-410 в Татарстане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"В 384 военном следственном отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи изъяли предполетную документацию, допрашивают очевидцев трагедии.

Президент республики Рустам Минниханов посетил больницу в Набережных Челнах, где находятся пострадавшие в авиакатастрофе.

"Четыре специалиста из РБК Казани прибыли в БСМП Набережных Челнов для оказания специализированной помощи, это торакальный хирург, травматолог, рассказали Рустаму Минниханову, принято решение разместить всех реанимации, чтобы оценить их состояние в динамике. Затем Рустам Минниханов навестил в реанимации пострадавших. Его сопровождал министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Рустаму Минниханову сообщили, что основные травмы у пострадавших - это переломы. Отсутствие травм головы и шеи позволяет сохранить стабильное состояние пострадавших", - говорится в сообщении.

10 октября в Татарстане упал легкомоторный самолет L-410 с парашютистами. Он принадлежал Мензелинскому аэроклубу. На борту находилось 22 человека. 16 человек погибли. Еще шесть пострадали.

11 октября в Татарстане объявлено днем траура.