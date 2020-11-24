На Урале создано "Общество памяти группы Дятлова"

На Урале создано межрегиональное "Общество памяти группы Игоря Дятлова". Возглавил его писатель, исследователь из Тюмени Олег Архипов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У нас довольно давно сложилась команда единомышленников, которые принимали активное участие в проведении пресс-конференций, круглого стола, телевизионных эфиров и других событийных мероприятий по нашей теме. Мы активно комментировали в региональных и центральных СМИ проведение прокурорской проверки и итоги, озвученные во время брифинга в издательстве "Комсомольская правда" 11 июля текущего года. Наши аргументы и видение, связанные с гибелью группы Дятлова, давно известны и многократно озвучивались на самом разном уровне. Но мы столкнулись с рядом вопросов, для решения которых необходима зарегистрированная общественная организация. Что в итоге и было сделано. Мы разработали устав общественной организации, провели учредительные собрания местных отделений в ряде городов, подготовили внушительный пакет документов и сейчас организация находится в стадии государственной юридической регистрации", - сказал Накануне.RU Архипов.

Общественная организация "Общество памяти группы Игоря Дятлова" является межрегиональной. В Совет организации, который возглавляет Архипов, вошли родственники погибших ребят Татьяна Перминова (Дятлова) и Ирина Рашевская (Дорошенко), участники поисковых действий 1959 г. Пётр Бартоломей, Сергей Согрин и Валентин Якименко, а также адвокат Евгений Черноусов.

"Рассматривается участие и других людей в работе Совета организации. Кстати, в уставе приоритетной задачей отображён пункт о бесплатной юридической поддержке родственников погибших туристов. Помимо членов организации у нас будет создан внутренний институт сторонников и будут приглашены к сотрудничеству эксперты с большим стажем работы в области практической судебной медицины, ветераны органов и статусные люди. Мы придерживаемся единой линии, представляем собой сплочённый коллектив и выражаем коллегиальную точку зрения", - сказал Архипов.

Разработан логотип, атрибутика и будет запущен собственный сайт. Впереди – создание местных отделений в ряде городов страны. Со временем участники организации планируют сделать её Всероссийской.

"Главная цель нашей организации – гражданская инициатива по возбуждению СК РФ уголовного дела по факту гибели свердловских туристов в 1959 г. Хотелось бы отметить следующий момент. Мы создаём "Общество памяти группы Игоря Дятлова" не в противовес "Фонду" Юрия Кунцевича. У нас совершенно разные задачи. Мы осознали, что для оперативной работы в заданном направлении нам необходима своя, подчёркиваю, официально зарегистрированная общественная площадка. Мы с уважением относимся к Юрию Константиновичу, но в ряде моментов и вопросов не согласны с ним. Поэтом и создаём собственное движение, а не разрушаем Фонд или ведём деятельность по смещению Кунцевича с руководящего поста. Скажу больше, активисты могут принимать участие как в акциях нашего Общества, так и в мероприятиях "Фонда" Кунцевича", - подытожил исследователь.

Напомним, группа Игоря Дятлова трагически погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Свой лыжный поход третьей, высшей (на тот момент) категории сложности они приурочили к XXI съезду КПСС. Ребята вышли из Екатеринбурга 23 января 1959 года. По плану, они должны были через Ивдель добраться до Вижая, взойти на гору Холят-Сяхыл и вернуться обратно. 12 февраля туристы должны были послать из Вижая телеграмму об успешном окончании маршрута, а еще через три дня – прибыть в Свердловск. Но известия об этом не поступило ни 12, ни 13 февраля, ни позже. Первыми забеспокоились родные ребят, после чего начались поиски. 6 февраля было заведено дело о гибели группы.

26 февраля 1959 года поисковики Михаил Шаравин и Борис Слобцов нашли на склоне горы изорванную палатку дятловцев, а с 27 числа началась череда более скорбных находок: в лесу, под кедром, нашли тела двух туристов, Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. Позже нашли еще троих погибших, четверых из них – лишь в мае. По данным медиков, первая пятерка погибла от переохлаждения. За прошедшие годы исследователи выдвинули почти семь десятков версий случившегося: от лавины до нападения йети. Основными из них считаются лавинная, военно-техногенная, убийство зэками Ивдельлага или местными жителями, есть даже версия о "контролируемой поставке КГБ". Но полной ясности в деле нет до сих пор.