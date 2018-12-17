17 Декабря 2018
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Уральский исследователь нашёл частицы крови в дневнике девушки из группы Дятлова

Радиолюбитель Валентин Дегтерёв из Нижнего Тагила сделал очередное заявление по гибели группы Дятлова. Он нашёл следы крови на небольшой записной книжке Зины Колмогоровой, которая вела дневник во время похода. Об этом уралец сообщил на своей странице в социальной сети, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Во-первых, это единственный вещественный артефакт, который имеет на себе множественные мазки крови. Во-вторых, это абсолютно эксклюзивная находка. Даже учитывая тот ажиотаж, что в последние годы сопровождает дело о гибели группы туристов в 1959 году", -пишет Дегтерёв.

Следы крови на дневнике Зины Колмогоровой, перевал Дятлова(2018)|Фото: cont.ws/@valentindeg

По его словам, в уголовном деле не описано когда именно был обнаружен данный дневник.

"В дневниковых записях журналиста Григорьева (того самого кто принимал участия в поисковых работах), я нашел то, что искал. Журналист писал, что дневник Зины Колмогоровой был найден в её рюкзаке. Однако и это тоже вызывает сомнение. Мне кажется, записную книжку вытащили уже при обнаружение трупа, удалив из неё часть записей. Саму же книжку затем просто положили в рюкзак. Однако на крохотные частицы крови внимание никто не обратил", - добавил радиолюбитель.

Он также считает, что по следам крови можно установить ДНК, наличие в крови следов отравляющих веществ и компонентов ракетного топлива, уровень облучения и даже причину смерти. Также можно узнать, была ли смерть Колмогоровой насильственной, или она была вызвана естественными причинами.

Напомним, группа Дятлова погибла в 1959 г. в горах Северного Урала. Студенты приурочили свой поход высшей на тот момент третьей категории сложности к очередному съезду КПСС. Сегодня существуют различные версии гибели туристов, от техногенной до конспирологической, однако полной ясности нет.

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Уральский исследователь нашёл частицы крови в дневнике девушки из группы Дятлова

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Теги: перевал Дятлова, участник группы, Валентин Дегтярёв, частиц крови, Зинаида Колмогорова



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