"Сериал "Перевал Дятлова" пополнит ряды неправдоподобных работ о трагедии"

Участник поисков группы Игоря Дятлова в 1959 г., присутствовавший на перевале с самого начала розыска туристов, Сергей Согрин рассказал Накануне.RU, что сериал на ТНТ о группе не расскажет правды о гибели её членов. Вместо этого, по его мнению, он пополнит ряды "постановок" о смерти студентов УПИ.

Премьера состоится сегодня. Согласно описанию картины на сайте телеканала, его создателям "удалось получить доступ к закрытым материалам уголовного дела о гибели туристов и материалам доследования 2000-х гг., а также детально изучить дневники погибших студентов". По сюжету, расследованием случившегося занимается майор Комитета госбезопасности СССР, который после гибели родных на фронтах Великой Отечественной войны получил "сверхспособности" – научился "видеть и чувствовать то, что не поддается рациональному объяснению".

"Судя по анонсам, есть много претензий. Первое впечатление – дешёвый голливудский боевик, который нам уже показывали в теле-шоу: лжесвидетели, абсурд, бред", – сказал Сергей Согрин.

Он обратил внимание на то, что фильм назван художественным, что в целом не совсем верно.

"Такой подход даёт авторам право вольностей, раз речь идёт о художественном фильме. Однако везде нам объясняют, что картина создана на основе подлинных фактов, настоящей истории, а также везде звучат реальные имена дятловцев. Если авторы хотят дать подлинные имена, надо получить разрешение родственников, которые его не давали. При таком содержании следует называть кино документальным", – сказал Согрин.

Поисковик разочарован тем, что авторы сериала не сочли нужным поговорить с теми, кто застал дятловцев и эпоху, в которую они жили.

"Окончательный вывод можно сделать после просмотра сериала. Могу сказать, что людям надоели "постановки" о трагедии, нужна правда. В данном случае, думаю, ожидания не оправдаются. Если правдивы мои сведения о том, что в конце повествования будет сделан вывод о гибели группы от лавины, это в корне неправильно – версия о лавине не выдерживает никакой критики", – говорит Сергей Согрин.

Друг членов группы добавил, что после того, как правда о гибели группы оказалась засекречена, появилось очень много домыслов, на которые "падки многие люди".

"Это возмущает родных и друзей погибших. Я хорошо их знал, мы вместе ходили в походы. Игоря Дятлова представляют чуть ли не мошенником, хотя это совершенно не так. Он с серебряной медалью закончил школу, его оставляли в аспирантуре, он, будучи студентом, создал научные труды. Представлять его глупым непорядочно", – подытожил Сергей Согрин.

Напомним, эксперты полагают, что версия Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова от лавины не выдерживает критики и высказана человеком, который, возможно, совершенно не понимает обстоятельств случившегося. В "Фонде памяти" дятловцев при этом намерены изучить внушительные (1,5 тыс. страниц) материалы прокурорской проверки.

Группа Игоря Дятлова трагически погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Свой лыжный поход третьей, высшей (на тот момент) категории сложности они приурочили к XXI съезду КПСС. Ребята вышли из Екатеринбурга 23 января 1959 года. По плану, они должны были через Ивдель добраться до Вижая, взойти на гору Холят-Сяхыл и вернуться обратно. 12 февраля туристы должны были послать из Вижая телеграмму об успешном окончании маршрута, а еще через три дня – прибыть в Свердловск. Но известия об этом не поступило ни 12, ни 13 февраля, ни позже. Первыми забеспокоились родные ребят, после чего начались поиски. 6 февраля было заведено дело о гибели группы.

26 февраля 1959 года поисковики Михаил Шаравин и Борис Слобцов нашли на склоне горы изорванную палатку дятловцев, а с 27 числа началась череда более скорбных находок: в лесу, под кедром, нашли тела двух туристов, Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. Позже нашли еще троих погибших, четверых из них – лишь в мае. По данным медиков, первая пятерка погибла от переохлаждения. За прошедшие годы исследователи выдвинули почти семь десятков версий случившегося: от лавины до нападения йети. Основными из них считаются лавинная, военно-техногенная, убийство зэками Ивдельлага или местными жителями, есть даже версия о "контролируемой поставке КГБ". Но полной ясности в деле нет до сих пор.