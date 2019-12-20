"Очевидцев не опрашивают". В Екатеринбурге сокурсник Игоря Дятлова обратился к Генпрокурору

В УрФУ прошел круглый стол, на котором родные представители фонда "Памяти группы Дятлова", исследователи трагедии – в частности, тюменский писатель Олег Архипов и родная сестра Игоря Дятлова обсудили проверку Генпрокуратуры по возможному возбуждению уголовного дела по факту гибели туристов, а также обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить-таки дело. Кроме того, сокурсник погибших туристов Петр Бартоломей написал письмо Генеральному прокурору Юрию Чайке, передает корреспондент Накануне.RU.

"Удивлен, что есть еще живые очевидцы того, что произошло, которые могут дать показания. Они были допрошены формально, им не задавали вопрос: "А что вы можете показать по тому, что пошли в лыжный поход 9 человек и выбежали из палатки?"" - сказал адвокат из Москвы Евгений Черноусов.

Все девять человек погибли, с этого надо было начинать, уверен юрист.

"На них оказано очаговое воздействие, на определенной местности. Это воздействие – разгадка, но об этом не говорили", - сказал он.

Заставить людей выбежать могли землетрясение, пожар или летающий объект.

"Но если бы это был взрыв светового объекта, они бы ушли назад. А вот если речь идет о каких-то парах, которые воздействуют на организм, это заставляет убежать", - сказал Черноусов.

Этим объясняется отсутствие в деле материалов гистологической экспертизы.

"Дело закрыли 28 мая, а результаты экспертизы были 29-го. Этим себя и выдал следователь", - сказал адвокат.

Дело не имеет порядкового номера и фабулы.

"Следствие получило указание "сверху" молчать, дело шло к партсъезду", - сказал Черноусов.

Почему же гибель не была раскрыта? Потому, считает адвокат, что ее не расследовали.

"Виноваты следователи и те, кто давал указания не расследовать. Мы идем по правильному пути. Прокурорская проверка незаконна. Это уловка, зачем они связались? Родные погибших должны знать: если мы не добьемся возбуждения дела, ничего не изменится", - сказал он.

Силовики боятся администрацию президента, в которую направлено обращение активистов, поэтому они не будут "футболить" на местах. Оттуда обращение передано в СК, он передал в Генпрокуратуру, та - в прокуратуру Свердловской области.

"Мы считаем, что то, что было, - не уголовное дело, а накопительная папка. Поэтому мы требуем возбудить дело. Пусть его даже потом засекретят, но родные будут признаны потерпевшими. Далее мы обратимся в СПЧ, к Генри Резнику. Думаю, что он сможет или лично, или через совет обратиться к Путину, чтобы СК уже завел дело. Документы можно приобщить. Если они чем-то отравились, эксгумация может ответить на этот вопрос - в костях будут следы", - сказал Черноусов.

Он отметил, что "вопросы в том, что на месте работали военные, а при вскрытии тел присутствовал прокурор области".

Член правления фонда и сокурсник погибших Петр Бартоломей отметил, что хотел бы передать свое мнение прокуратуре.

"Я написал официальное обращение к Генеральному прокурору. Надо руководствоваться уголовно-процессуальными законами. Важно использовать показания очевидцев, их осталось не более 10, но их слова игнорируют", - сказал Бартоломей.

Его мотивация к этому – Генеральная прокуратура поручила прокуратуре проверить три версии, действия эти идут непрофессионально. В своем письме Бартоломей приводит показания замруководителя следственного отдела прокуратуры Свердловской области Евгения Окишева, который сказал о том, что дело в 1959 г. забрал замгенпрокурора РСФСР. Это говорит о том, что причиной гибели туристов стала не лавина, а что-то другое. Также он приводит данные поисковиков, исследователей трагедии, которые также надо учитывать в рамках расследования.

Писатель Олег Архипов отметил, что для того, чтобы понять канву истории, надо работать с документами, в частности, о работе Ивдельлага. Он рассказал о своих исследованиях. Например, о судмедэскпертах в деле о гибели туристов. Кроме того, он сообщил некоторые любопытные детали дела - например, о том, что на бумагах о вскрытии стоит печать лагерной больницы.

"Есть другой документальный источник, где хранятся многие бумаги. Окишев рассказывал, что им не дали летом повторно осмотреть место происшествия. В рамках проверки прокуратуры из очевидцев не опрашивали даже Михаила Шаравина, поисковика, который нашел палатку и два первых трупа", - сказал Архипов.

По его словам, прокурорская проверка началась после публикации им записки прокурора Ивделя Василия Темпалова следователю Владимиру Коротаеву. Комментируя Накануне.RU круглый стол, Архипов отметил, что упорство Черноусова может привести к успеху и дело заведут. Он добавил, что в будущем году выпустит книгу "Письма из Ивделя" , которая будет посвящена группе Дятлова

Сам адвокат в разговоре с Накануне.RU заявил, что отправил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому обращение, требуя защитить тела туристов от незаконных эксгумаций. Ответа от главы он не получил.