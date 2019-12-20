06 Октября 2020
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Общество Свердловская область
круглый стол по группе Дятлова (2019) | Фото: Накануне.RU

"Очевидцев не опрашивают". В Екатеринбурге сокурсник Игоря Дятлова обратился к Генпрокурору

В УрФУ прошел круглый стол, на котором родные представители фонда "Памяти группы Дятлова", исследователи трагедии – в частности, тюменский писатель Олег Архипов и родная сестра Игоря Дятлова обсудили проверку Генпрокуратуры по возможному возбуждению уголовного дела по факту гибели туристов, а также обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить-таки дело. Кроме того, сокурсник погибших туристов Петр Бартоломей написал письмо Генеральному прокурору Юрию Чайке, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Удивлен, что есть еще живые очевидцы того, что произошло, которые могут дать показания. Они были допрошены формально, им не задавали вопрос: "А что вы можете показать по тому, что пошли в лыжный поход 9 человек и выбежали из палатки?"" - сказал адвокат из Москвы Евгений Черноусов.

Все девять человек погибли, с этого надо было начинать, уверен юрист.

"На них оказано очаговое воздействие, на определенной местности. Это воздействие – разгадка, но об этом не говорили", - сказал он.

Заставить людей выбежать могли землетрясение, пожар или летающий объект.

"Но если бы это был взрыв светового объекта, они бы ушли назад. А вот если речь идет о каких-то парах, которые воздействуют на организм, это заставляет убежать", - сказал Черноусов.

Этим объясняется отсутствие в деле материалов гистологической экспертизы.

"Дело закрыли 28 мая, а результаты экспертизы были 29-го. Этим себя и выдал следователь", - сказал адвокат.

Дело не имеет порядкового номера и фабулы.

"Следствие получило указание "сверху" молчать, дело шло к партсъезду", - сказал Черноусов.

Почему же гибель не была раскрыта? Потому, считает адвокат, что ее не расследовали.

"Виноваты следователи и те, кто давал указания не расследовать. Мы идем по правильному пути. Прокурорская проверка незаконна. Это уловка, зачем они связались? Родные погибших должны знать: если мы не добьемся возбуждения дела, ничего не изменится", - сказал он.

Адвокат Евгений Черноусов(2019)|Фото: Накануне.RU

Силовики боятся администрацию президента, в которую направлено обращение активистов, поэтому они не будут "футболить" на местах. Оттуда обращение передано в СК, он передал в Генпрокуратуру, та - в прокуратуру Свердловской области.

"Мы считаем, что то, что было, - не уголовное дело, а накопительная папка. Поэтому мы требуем возбудить дело. Пусть его даже потом засекретят, но родные будут признаны потерпевшими. Далее мы обратимся в СПЧ, к Генри Резнику. Думаю, что он сможет или лично, или через совет обратиться к Путину, чтобы СК уже завел дело. Документы можно приобщить. Если они чем-то отравились, эксгумация может ответить на этот вопрос - в костях будут следы", - сказал Черноусов.

Он отметил, что "вопросы в том, что на месте работали военные, а при вскрытии тел присутствовал прокурор области".

Член правления фонда и сокурсник погибших Петр Бартоломей отметил, что хотел бы передать свое мнение прокуратуре.

"Я написал официальное обращение к Генеральному прокурору. Надо руководствоваться уголовно-процессуальными законами. Важно использовать показания очевидцев, их осталось не более 10, но их слова игнорируют", - сказал Бартоломей.

Его мотивация к этому – Генеральная прокуратура поручила прокуратуре проверить три версии, действия эти идут непрофессионально. В своем письме Бартоломей приводит показания замруководителя следственного отдела прокуратуры Свердловской области Евгения Окишева, который сказал о том, что дело в 1959 г. забрал замгенпрокурора РСФСР. Это говорит о том, что причиной гибели туристов стала не лавина, а что-то другое. Также он приводит данные поисковиков, исследователей трагедии, которые также надо учитывать в рамках расследования.

Член правления фонда "Памяти группы Дятлова" Петр Бартоломей(2019)|Фото: Накануне.RU

Писатель Олег Архипов отметил, что для того, чтобы понять канву истории, надо работать с документами, в частности, о работе Ивдельлага. Он рассказал о своих исследованиях. Например, о судмедэскпертах в деле о гибели туристов. Кроме того, он сообщил некоторые любопытные детали дела - например, о том, что на бумагах о вскрытии стоит печать лагерной больницы.

"Есть другой документальный источник, где хранятся многие бумаги. Окишев рассказывал, что им не дали летом повторно осмотреть место происшествия. В рамках проверки прокуратуры из очевидцев не опрашивали даже Михаила Шаравина, поисковика, который нашел палатку и два первых трупа", - сказал Архипов.

По его словам, прокурорская проверка началась после публикации им записки прокурора Ивделя Василия Темпалова следователю Владимиру Коротаеву. Комментируя Накануне.RU круглый стол, Архипов отметил, что упорство Черноусова может привести к успеху и дело заведут. Он добавил, что в будущем году выпустит книгу "Письма из Ивделя" , которая будет посвящена группе Дятлова

Писатель Олег Архипов(2019)|Фото: Накануне.RU

Сам адвокат в разговоре с Накануне.RU заявил, что отправил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому обращение, требуя защитить тела туристов от незаконных эксгумаций. Ответа от главы он не получил.

круглый стол по группе Дятлова(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Очевидцев не опрашивают". В Екатеринбурге сокурсник Игоря Дятлова обратился к Генпрокурору

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Теги: Евгений Черноусов, Юрий Кунцевич, Олег Архипов, Фонд памяти группы Дятлова, Александр Бастрыкин, Юрий Чайка



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