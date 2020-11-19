"ТНТ" не станет судиться с адвокатом "Фонда памяти группы Дятлова"

Адвокат Евгений Черноусов признал ошибкой свои слова о том, что родственники дятловцев не давали согласия на использование их имён в сериале "Перевал Дятлова" на "ТНТ". Телеканал, сообщили Накануне.RU его представители, не будет подавать на Черноусова в суд.

Напомним, ранее канал заявил о намерении подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. После премьеры сериала "Перевал Дятлова" адвокат "Фонда памяти группы Дятлова" Евгений Черноусов заявил о том, что "представители канала не встречались с родственниками погибших в 1959 г. туристов и не согласовывали с ними использование в сериале реальных имён". Сразу после появления информации о намерении телевизионщиков подать в суд, адвокат взял свои слова обратно.

Согласно описанию картины на сайте телеканала, его создателям "удалось получить доступ к закрытым материалам уголовного дела о гибели туристов и материалам доследования 2000-х гг., а также детально изучить дневники погибших студентов". По сюжету, расследованием случившегося занимается майор Комитета госбезопасности СССР, который после гибели родных на фронтах Великой Отечественной войны получил "сверхспособности" – научился "видеть и чувствовать то, что не поддается рациональному объяснению".

Участник поисков группы Игоря Дятлова в 1959 г., присутствовавший на перевале с самого начала розыска туристов, Сергей Согрин рассказал Накануне.RU, что сериал не откроет правды о гибели группы. Вместо этого, по его мнению, он пополнит ряды "постановок" о смерти студентов УПИ.