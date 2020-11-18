"ТНТ" подаст в суд на адвоката "Фонда памяти группы Дятлова"

Телеканал "ТНТ", на котором 16 ноября началась трансляция сериала "Перевал Дятлова", намерен подать в суд на адвоката "Фонда памяти группы Дятлова" Евгения Черноусова. Ранее он заявил, что родственники погибших не давали согласия на использование их имён в сериале. Канал опровергает слова адвоката и готовит иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Все родственники туристов дали согласие на использование реальных имен в сериале, кроме сестры Игоря Дятлова – Татьяны Перминовой. Адвокату Черноусову об этом прекрасно известно. Родственники дятловцев подписали соответствующий договор после того, как посмотрели первые две серии проекта. Первым же подобный договор подписал директор "Фонда" Юрий Кунцевич, который также видел первые две серии. Мы рассматриваем заявления адвоката Черноусова как желание сделать себе пиар на резонансном и масштабном проекте телеканала", - сообщили Накануне.RU в "ТНТ".

Черноусов рассказал агентству, что не в курсе намерений телеканала подать иск, а также уточнил, что сестра Дятлова действительно отказалась от использования имени её брата в сериале.

"Мне неизвестно, давали ли родные других дятловцев согласие на использование имён", - сказал Накануне.RU Черноусов.

Согласно описанию картины на сайте телеканала, его создателям "удалось получить доступ к закрытым материалам уголовного дела о гибели туристов и материалам доследования 2000-х гг., а также детально изучить дневники погибших студентов". По сюжету, расследованием случившегося занимается майор Комитета госбезопасности СССР, который после гибели родных на фронтах Великой Отечественной войны получил "сверхспособности" – научился "видеть и чувствовать то, что не поддается рациональному объяснению".

Участник поисков группы Игоря Дятлова в 1959 г., присутствовавший на перевале с самого начала розыска туристов, Сергей Согрин рассказал Накануне.RU, что сериал не откроет правды о гибели её членов. Вместо этого, по его мнению, он пополнит ряды "постановок" о смерти студентов УПИ.