В Екатеринбурге озвучат итоги обращения к Бастрыкину о возбуждении дела о гибели группы Дятлова

Сегодня в историческом музее УрФУ соберутся на "круглый стол" родные погибших членов группы Игоря Дятлова, представители фонда "Памяти группы Дятлова", исследователи трагедии – в частности, тюменский писатель Олег Архипов. Темой разговора итоги обращения к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить по факту смерти "дятловцев" уголовное дело и передать его в Центральный аппарат Следственного комитета, сообщил Накануне.RU глава фонда Юрий Кунцевич.

Также будет направлено письмо главам Первого канала и ВГТРК с просьбой "воздержаться от показа в эфире развлекательных ток-шоу о произошедшей в 1959 г. трагедии". В фонде отмечают, что родственники погибших возмущены тем, что приглашаемые на ток-шоу некомпетентные эксперты "бесцеремонно обсуждают придуманные ими несуразные версии". Встреча начнется в полдень.

"Я вижу рациональное зерно в том, чтобы добиваться возбуждения дела. Мое участие в "круглом столе" это подтверждает", - сказал Накануне.RU Олег Архипов.

Напомним, группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие. В феврале 2019 г. представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что надзорное ведомство в рамках проверки намерено установить причину смерти туристов из группы Игоря Дятлова. По его словам, из примерно 75 версий прокуроры отобрали три, которые показались им наиболее вероятными. Все они связаны с погодными явлениями - лавина, ураган и "снежная доска". С лета 2019 г. известные общественники настаивают на возобновлении расследования, а также на том, чтобы в рамках нового возбужденного уголовного дела была проведена эксгумация погибших.

В октябре столичный адвокат Евгений Черноусов заявил, что обратится к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому за защитой могил дятловцев от незаконных эксгумаций. Поводом стало вскрытие могилы Семена Золотарева.