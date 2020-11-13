Якушев и глава свердловского МЧС обсудили безопасность в новогодние праздники

Новый полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС России по Свердловской области Виктором Теряевым.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, Якушев и Теряев поговорили о комплексных мерах по обеспечению вопросов безопасности в осенне-зимний период и новогодние праздники в субъектах УрФО. По мнению полпреда, особое внимание следует обратить на профилактическую работу с населением – это позволит сократить число чрезвычайных ситуаций и снизить ущерб от них.

Кроме этого, речь шла об основных направлениях работы в рамках взаимодействия полпреда и свердловского МЧС. В завершении встречи Якушев выразил уверенность, что оперативность информирования его аппарата о чрезвычайных ситуациях и происшествиях и эффективность реагирования сил и средств МЧС в Уральском федеральном округе всегда будут на должном уровне.

Напомним, Владимир Якушев был назначен уральским полпредом на этой неделе, в должности он сменил Николая Цуканова. Якушев уже приступил к работе: в четверг он провел большую пресс-конференцию и встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.