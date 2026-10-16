"Яндекс" назвал недостоверной информацию о непродленной страховке дата-центров

"Яндекс" опроверг сообщения о том, что не успел застраховаться от рисков террористических атак до того, как дата-центры компании были атакованы украинскими беспилотниками.

"Информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе компании. "Мы используем различные виды страхования для защиты активов и управления рисками. Полисы покрывают в том числе и террористические атаки. Детали страхового покрытия и условия договоров не раскрываем", - заявили в "Яндексе".

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что незадолго до ударов БПЛА по дата-центрам "Яндекса" часть инфраструктуры компании была застрахована в "Согазе" и "Ингосстрахе". Однако, по словам источников издания, к моменту атак покрытие террористических рисков якобы уже закончилось, а продлить его компания не успела.

8-9 октября инфраструктура "Яндекса" была повреждена в рязанском Сасово и Калуге. 11 октября схожая атака случилась во Владимирской области.