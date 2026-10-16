Лидер АдГ: Украина уже проиграла

Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выступила за полный отказ Берлина от дальнейшей помощи Киеву. Об этом она рассказала журналу The Economist.

Вайдель убеждена, что киевский режим уже потерпел поражение в противостоянии с Россией, и немецким властям надо начать жесткое давление на Зеленского для скорейшего прекращения боевых действий. Берлин должен склонить Зеленского к компромиссу. После установления мира свыше миллиона украинцев в Германии обязаны будут отправиться обратно.

В основу же государственной политики Германии должен лечь лозунг "Германия на первом месте". В качестве примера она привела договоренности президента США Дональда Трампа с Россией о поставках дизеля.

Продолжение вооруженного противостояния несет прямую угрозу безопасности ФРГ, повышая риск превращения страны в зону поражения. Когда ей задали вопрос, демонстрирует ли президент РФ Владимир Путин стремление к миру, Вайдель парировала: а как насчет Зеленского?