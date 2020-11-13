13 Ноября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Владимир Якушев, Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Якушев провел первую встречу с Куйвашевым в должности полпреда. Обсудили борьбу с коронавирусом

Новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели рабочую встречу.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, обсуждались вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе развитие системы здравоохранения. Кроме этого, речь зашла о реализации национальных проектов, а также вопросах социально-экономического развития.

Обсуждались и основные направления работы в рамках взаимодействия полномочного представителя президента и губернатора Свердловской области.

Владимир Якушев, Евгений Куйвашев(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее сообщалось, что одним из первых напутствий Владимира Якушева Евгению Куйвашеву станут проблемы "скорой помощи". В четверг на своей первой пресс-конференции в должности полпреда Якушев отметил, что проблемы работы "скорой" – это компетенция губернатора.

Владимир Якушев был назначен уральским полпредом на этой неделе. В должности он сменил Николая Цуканова.

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Якушев провел первую встречу с Куйвашевым в должности полпреда. Обсудили борьбу с коронавирусом

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Теги: Якушев, полпред, Куйвашев, встреча



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