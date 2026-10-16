Алексей Богодистов поприветствовал участников проходящих в Геленджике XIV Сергиевских духовно-образовательных чтений Новороссийской епархии

Это региональный этап юбилейных XXXV Международных Рождественских образовательных чтений, которые пройдут в Москве в январе 2027 года. Для Геленджика большая честь принимать такое значимое мероприятие, сказал мэр города.

В Геленджик прибыли делегации из Новороссийска, Анапы, Крымского, Славянского и Темрюкского районов. Вместе с геленджичанами в работе Чтений участвуют священнослужители, педагоги, представители органов власти, общественных организаций и молодёжи.

Тема этого года «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий».

"Вопросы действительно важные и своевременные. Современные технологии уже стали частью нашей жизни, поэтому важно уметь правильно ими пользоваться и, главное, учить этому наших детей, использовать новые возможности осознанно, сохраняя нравственные ориентиры и живое человеческое общение. Здесь важна общая работа семьи, школы, церкви, государства и общества. Уверен, что сегодняшний разговор будет полезен всем его участникам", - сказал Алексей Богодистов.