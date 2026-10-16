18 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Альберт Марданов официально назначен министром территориальной безопасности Пермского края

Альберт Марданов назначен министром территориальной безопасности Пермского края. Ранее он был и.о. министра. Об этом сообщает краевая газета "Звезда" со ссылкой на свои источники. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Альберт Марданов родился в Перми в 1985 году. С 2004 года служил в органах внутренних дел. Окончил академии МВД России и народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а в 2019 году — адъюнктуру Санкт-Петербургского университета МВД РФ. Имеет учёную степень кандидата юридических наук.

В 2008–2016 годах работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД, в 2017–2020 годах — в Главном следственном управлении ведомства.

В 2020 году стал первым заместителем министра территориальной безопасности региона, а с февраля 2025 года исполнял обязанности руководителя ведомства.

Марданов имеет ведомственные награды МВД, ФСИН, МЧС России, Росгвардии, медали Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества", знаки ЛНР и ДНР за гуманитарную помощь и добровольческую деятельность, а также иные награды.

Теги: Альберт Марданов, министр территориальной безопасности, Дмитрий Махонин


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