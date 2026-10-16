В Екатеринбурге двух подростков из Тобольска отправили в колонию за теракт

Двое подростков из Тобольска (Тюменская область) предстали перед судом в Екатеринбурге за поджог автомотрисы и снегоуборочной машины. Их действия расценены как теракт, обоих признали виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в декабре 2024 года. Со школьниками в интернете связался куратор, пообещавший 52 тыс. рублей за дестабилизацию деятельности органов власти на станции Тобольск. Получив задание, подростки подожгли автомотрису и снегоуборочную машину, в результате чего ОАО "Российские железные дороги" был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 265 тыс. рублей.

Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил каждому из обвиняемых наказание в виде 9 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Сумма незаконного обогащения конфискована в доход государства.