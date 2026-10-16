В Киеве три ТЭЦ перестали работать: город берет электричество из других регионов

В ночь на 14 октября в Киеве вышли из строя ТЭЦ‑5, ТЭЦ‑6 и Дарницкая ТЭЦ‑4 - раньше они давали городу около 1,3 ГВт мощности. Без света осталась примерно половина столицы: отключения затронули несколько районов, без электричества оказались не менее 600 тыс. человек. В Печерском районе возможен сбой с водой, сообщает "Газета.ру".

Сейчас Киев получает энергию из других регионов, но передавать её сложно из‑за поврежденных сетей. Полностью разрушена опора ЛЭП через Днепр - восстановить ее нельзя. Купить нужное оборудование трудно: заводы загружены, контракты заключить быстро не удаётся.

Минобороны России сообщило об ударе по ряду энергообъектов, включая указанные ТЭЦ и подстанцию "Киевская". В ДТЭК заявили, что ситуацию частично стабилизировали.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал повреждения серьезными: с начала года по энергоинфраструктуре города попали около 50 ракет и беспилотников. Эксперт Геннадий Рябцев отметил, что проблема не в нехватке энергии, а в её доставке из‑за разрушенных линий.

По оценкам "Экономической правды", зимой потребность Киева в энергии может вырасти до 1,8-2 ГВт. При спокойной обстановке отключения могут длиться 8-10 часов в сутки, при новых повреждениях и морозах - до 20 часов. Полное обесточивание города эксперты считают маловероятным.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по ряду энергетических и инфраструктурных объектов: в Киеве и области поразили Дарницкую (ТЭЦ‑4), Киевскую (ТЭЦ‑5 и ТЭЦ‑6) и Трипольскую ТЭЦ, а также электроподстанцию "Киевская" и центр обработки данных "АТМ укрсиббанк".