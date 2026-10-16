Житель Верхней Пышмы осужден за скуп банковских карт у подростков

Верхнепышминский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным ч. 5 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, с февраля по апрель текущего года осужденный выкупил банковские карты как минимум у четырех подростков. Школьникам он платил по 5-6 тыс. рублей, а затем перепродавал карты за 10 тыс. рублей — для осуществления неправомерных операций по банковским счетам.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.