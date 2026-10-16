Новая экспертиза назначена по делу о хищениях на поставках консервов на СВО

По делу полковника Виктора Таразевича о хищении на поставках тушенки назначена бухгалтерская экспертиза. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты должны установить, какую сумму Минобороны РФ заплатило за 180 тонн консервов, поставленных на СВО, говорится материалах дела.

До этого следствием была назначена комплексная экспертиза, в рамках которой будет проверено качество тушенки и безопасность сырья.

Ранее сообщалось об аресте в рамках расследования этого дела гендиректора компании "Нармяспром" Алексея Баранова, коммерческого директора той же организации Дмитрия Вислобокова, а также экс-главы продотдела Минобороны, полковника Виктора Таразевича и предпринимателя Дмитрия Мизгира. По делу также проходят генеральный директор подмосковного МПК "Селятино" Артем Барышков, на предприятии которого и производились некачественные консервы, а также технолог этого комбината Зинаида Грищук.

Следствие выяснило, что в 2024 году группа бизнесменов и военных чиновников поставляла бойцам в зону СВО мясные консервы из дешевого сырья и шкур. Всего в войска ушло 170 тонн продукции, которая не соответствовала нормам. По версии СКР, полковник Таразевич помогал распределять этот товар по частям, а руководители предприятий получали незаконный доход.