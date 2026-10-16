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Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.RU

Tesla показала новый Roadster: спорткар умеет отрываться от земли и делать кульбиты

Tesla представила обновленный электроспорткар Roadster. Машина выглядит иначе, чем прототип 2017 года: у нее более угловатый силуэт, похожий на Cybertruck. Презентацию провели на полигоне SpaceX в техасском Макгрегоре, а трансляцию показали на странице Tesla в соцсети Х.

На демонстрации Roadster уверенно поднялся по крутой дугообразной рампе - такой используют в скейт‑парках, - остановился наверху, а потом с помощью двух двигателей на сжатом воздухе ненадолго оторвался от поверхности и плавно приземлился. Инженеры показали и другие трюки: спорткар перепрыгнул через ряд припаркованных машин Tesla, сделал полный оборот вокруг своей оси в воздухе и даже проехал в перевернутом положении. Производитель заявляет, что автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 0,81 секунды.

Илон Маск назвал проект результатом союза двух передовых команд. Вице‑президент Tesla по инженерным разработкам Ларс Морави объяснил, что под днищем машины стоит система вентиляторов - она создает прижимную силу и помогает лучше держаться за дорогу.

Прототип Roadster впервые показали в ноябре 2017 года, а выпускать модель хотели уже в 2020 году. Тогда Tesla принимала предварительные заказы: стандартный депозит был 50 000 долларов, а для эксклюзивной серии Founders Series - 250 000 долларов. По словам Маска, новый Roadster станет последней моделью компании, которую можно водить вручную.

Теги: тесла, Roadster, разгон


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