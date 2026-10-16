Волки все чаще заходят в населенные пункты

С начала осени в разных регионах России все чаще замечают волков рядом с жильем. По данным издания SHOT, хищники беспокоят жителей Ленинградской области, Екатеринбурга, Тюмени и Подмосковья - в Подмосковье с начала сезона их видели не меньше десяти раз. Звери заходят в частный сектор, ходят по дорогам и угрожают людям и домашним животным.

В Подмосковье особенно много жалоб приходит из Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры. Недавно подписчик телеграм‑канала снял волка на границе Московской и Владимирской областей. В Староминском районе Кубани стая подошла к домам и напала на скот.

Были и опасные случаи. В Гатчинском районе Ленобласти волк преследовал женщину с собакой. В Арамили (Свердловская область) несколько зверей спокойно ходили возле жилых домов. В Забайкалье в начале октября волк напал на мужчину у порога дома и повредил ему руку - мужчина смог защититься и убил зверя ножом.

Экологи объясняют, почему волки выходят к людям. Их манят запахи еды и мусор. Еще одна причина - волки мигрируют, чтобы найти место для зимовки. Кроме того, из‑за вырубки лесов у хищников становится меньше привычной территории, и они ищут новые места, в том числе рядом с человеком.

Чтобы снизить угрозу, в Тюменской области и Подмосковье начали контролировать численность волков в охотничьих угодьях. В том числе проводят отстрел - это помогает сдерживать популяцию и защищать жителей.

Ранее в Солтонском районе Алтайского края медведь напал на 15‑летнего подростка на пасеке в 20 километрах от села Солтон - пострадавшего оперативно доставили в больницу Бийска, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.