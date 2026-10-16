В Югре объявлен сигнал беспилотной опасности

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о том, что в Югре объявлен сигнал беспилотной опасности, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

Действия при введении сигнала "Беспилотная опасность": по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам; не покидать безопасное место до сигнала "Отбой беспилотной опасности".

В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

Запрещено: трогать или перемещать обломки; снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах следует сообщать по номеру 112.