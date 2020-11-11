В Кремле пока не нашли работы уволенному Цуканову

Никаких решений по дальнейшему трудоустройству бывшего полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, в начале этой недели Владимир Путин уволил Цуканова с должности своего полпреда в УрФО.

Новым наместником назначен бывший министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Как пишет РИА Новости, сегодня Пескова спросили, будут ли рассматривать кандидатуру бывшего полпреда для назначения на другие федеральные должности.

"Пока, вы знаете, каких-либо решений по Цуканову не принималось. Поэтому я анонсировать ничего не буду", - ответил пресс-секретарь.

Он добавил, что "функции полпреда не меняются, они хорошо известны".

"Прежде всего это, конечно, обеспечение президентской повестки дня. Осуществление координации в целом для того, чтобы те задачи, которые ставятся президентом, реализовывались. Ну и, естественно, координация в таких экстренных ситуациях, которые происходят сейчас, перед лицом опасности эпидемии", - заявил Дмитрий Песков.

Как сообщало Накануне.RU, Владимир Якушев в скором времени приступит к работе на Урале. Полпред соберет пресс-конференцию и ответит на все вопросы, но сначала войдет в курс дел в округе.