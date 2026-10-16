Трое баскетболистов "Уралмаша" вошли в расширенный список сборной России

Тренерский штаб сборной России по баскетболу огласил расширенный список кандидатов на осенний сбор. В число 26 баскетболистов вошли три игрока "Уралмаша".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, это защитник Антон Карданахишвили и центровые Даниил Абрамов и Илья Кривых. Сбор пройдет в ноябре и будет разделен на два этапа.

С 23 по 27 ноября запланирован тренировочный процесс в УТЦ "Новогорск". А с 27 по 30 ноября тренировки продолжатся в Краснодаре.

29 ноября состоится товарищеский матч с "Локомотивом-Кубанью". Он пройдет на паркете "Баскет-холла" и будет приурочен к 80-летнему юбилею клуба из Краснодара.

Напомним, недавно баскетболист "Уралмаша" был включен в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ.