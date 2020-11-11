Новый полпред прибыл в Екатеринбург и уже провел первую рабочую встречу

Новый полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев прибыл в Екатеринбург и приступил к работе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в ходе встречи с коллективом аппарата Владимир Якушев поблагодарил своего предшественника Николая Цуканова и его команду за качественную работу и обозначил ключевые задачи.

В их числе - борьба с пандемией коронавирусной инфекции, работа с регионами по обеспечению стабильного социально-экономического развития.

В ближайшее время Владимир Якушев намерен провести рабочие встречи с губернаторами, депутатами и руководителями ключевых предприятий УрФО.

Напомним, в понедельник Владимир Путин подписал указ об отставке прежнего полномочного представителя Николая Цуканова. Новым полпредом главы государства в УрФО стал бывший министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, в прошлом возглавлявший Тюменскую область.