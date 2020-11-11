11 Ноября 2020
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Владимир Якушев (2019) | Фото: Накануне.RU

Новый уральский полпред собирает пресс-конференцию

Новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в скором времени приступит к работе. Как рассказал Накануне.RU собственный источник, также он намерен пообщаться с местными журналистами.
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"В ближайшее время полпред соберет пресс-конференцию и ответит на все вопросы. Но это произойдет после того, как он приступит к работе и войдет в курс дел", - рассказал источник.

В пресс-службе полпредства Накануне.RU не стали комментировать ближайшие планы Якушева, предложив дождаться официальной информации.

Напомним, в понедельник Владимир Путин подписал указ об отставке прежнего полномочного представителя Николая Цуканова. Новым полпредом главы государства в УрФО стал бывший министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, в прошлом возглавлявший Тюменскую область.

Эксперты уже прокомментировали кадровые перестановки в уральском полпредстве.

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Новый уральский полпред собирает пресс-конференцию

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Теги: Якушев, полпред, планы, УрФО



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