Новый уральский полпред собирает пресс-конференцию

Новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в скором времени приступит к работе. Как рассказал Накануне.RU собственный источник, также он намерен пообщаться с местными журналистами.

"В ближайшее время полпред соберет пресс-конференцию и ответит на все вопросы. Но это произойдет после того, как он приступит к работе и войдет в курс дел", - рассказал источник.

В пресс-службе полпредства Накануне.RU не стали комментировать ближайшие планы Якушева, предложив дождаться официальной информации.

Напомним, в понедельник Владимир Путин подписал указ об отставке прежнего полномочного представителя Николая Цуканова. Новым полпредом главы государства в УрФО стал бывший министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, в прошлом возглавлявший Тюменскую область.

Эксперты уже прокомментировали кадровые перестановки в уральском полпредстве.