На заседании Городской Думы под председательством Игоря Седова дан старт работе по принятию нового Устава Астрахани

Накануне под председательством Игоря Седова состоялось заседание Городской Думы Астрахани, центральной темой которого стала подготовка к обновлению главного муниципального нормативного правового акта.

Депутатский корпус единогласно поддержал проект решения о назначении публичных слушаний для обсуждения проекта нового Устава муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Как пояснил спикер городского парламента Игорь Седов, эта работа будет проводиться для приведения Устава города в соответствие с положениями нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Завершить процедуру формирования главного документа города, который определяет порядок местного самоуправления, необходимо до конца текущего года. Обсуждение проекта с участием общественности состоится 6 ноября.

В завершение заседания народные избранники также утвердили ряд технических поправок в ранее принятые решения Городской Думы. В том числе официально закрепили адрес электронной почты органа власти pochta@gorduma.astrobl.ru.