Чернецкий о новом уральском полпреде: Он имеет свое мнение и не боится его высказывать

Бывший глава Екатеринбурга, а ныне сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий оценил смену полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Напомним, в ноябре этого года Владимир Путин уволил Николая Цуканова с поста уральского полпреда. На должность был назначен экс-губернатор Тюменской области, экс-министр строительства и ЖКЖ РФ Владимир Якушев.

Как рассказал Аркадий Чернецкий на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, он ничего не может сказать против Цуканова.

"Я не очень много, но, тем не менее, с ним работал, и вполне комфортно себя чувствовал. Никаких серьезных вопросов у меня к нему нет. Нашел необходимым президент сменить полпреда – это его законное право, и никто оспаривать его не может", - отметил сенатор.

Говоря о Владимире Якушеве, Чернецкий заявил, что он очень высоко оценивает его личностный потенциал.

"Я считаю, что из последних министров строительства, которые были у нас в России, это был самый сильный министр. Человек, который очень плотно стоит на земле, который имеет свое мнение и не боится его высказывать, поскольку оно базируется на значительном жизненном и профессиональном опыте", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, также Аркадий Чернецкий поделился мнением о кадровых перестановках в мэрии Екатеринбурга и администрации губернатора Свердловской области.