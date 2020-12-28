28 Декабря 2020
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градсовет, конкурс, разработка концепции набережной Верх-Исетского пруда, Аркадий Чернецкий (2017) | Фото: Накануне.RU

Чернецкий о новом уральском полпреде: Он имеет свое мнение и не боится его высказывать

Бывший глава Екатеринбурга, а ныне сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий оценил смену полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Напомним, в ноябре этого года Владимир Путин уволил Николая Цуканова с поста уральского полпреда. На должность был назначен экс-губернатор Тюменской области, экс-министр строительства и ЖКЖ РФ Владимир Якушев.

Как рассказал Аркадий Чернецкий на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, он ничего не может сказать против Цуканова.

"Я не очень много, но, тем не менее, с ним работал, и вполне комфортно себя чувствовал. Никаких серьезных вопросов у меня к нему нет. Нашел необходимым президент сменить полпреда – это его законное право, и никто оспаривать его не может", - отметил сенатор.

Коллаж, Николай Цуканов, Владимир Якушев(2020)|Фото: Накануне.RU

Говоря о Владимире Якушеве, Чернецкий заявил, что он очень высоко оценивает его личностный потенциал.

"Я считаю, что из последних министров строительства, которые были у нас в России, это был самый сильный министр. Человек, который очень плотно стоит на земле, который имеет свое мнение и не боится его высказывать, поскольку оно базируется на значительном жизненном и профессиональном опыте", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, также Аркадий Чернецкий поделился мнением о кадровых перестановках в мэрии Екатеринбурга и администрации губернатора Свердловской области.

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Чернецкий о новом уральском полпреде: Он имеет свое мнение и не боится его высказывать

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Теги: Чернецкий, Якушев, Цуканов, полпред



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