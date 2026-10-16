Сенаторы просят поднять проходные баллы для поступления в вуз

Совет Федерации рекомендовал Рособрнадзору рассмотреть вопрос об увеличении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в вузы.

В настоящее время для поступления достаточно настолько низких баллов, что это вызывает недоумение. Так, по русскому языку хватит 36 баллов, по иностранным языкам - 22, по профильной математике - 27. Самый высокий балл по обществознанию - 42. Все они легко набираются без нормального знания предметов. И это недопустимо, резоннно указывают сенаторы.

Об этой проблеме Накануне.RU пишет не первый год. Фактически в вузы идут двоечники, которым нет никаких препятствий, если они поступают на специальности, где нет конкурса. Туда берут всех подряд. А в известные вузы поступают абитуриенты со 120-130 баллами за три ЕГЭ.

В 2025 году замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук признал, что проходные балы очень низкие и их нужно повышать. Это также укладывается в логику сокращения набора в вузы и увеличения потока в колледжи.