Цуканов рассказал полпреду Якушеву о проектах УрФО

Бывший полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов провел сегодня встречу с назначенным на его место Владимиром Якушевым и рассказал ему о проектах в федеральном округе.

"Мы обсудили вопросы, которые можно было бы продолжить. Я ему рассказал, что было сделано за годы, и у него есть свое видение. Он достаточно опытный управленец, понятие преемственности ему понятно, но я ему ничего не рекомендовал. Он - местный, он был на территории во всех ипостасях", - цитирует экс-полпреда ТАСС.

Он отметил, что за 2,5 года работы регионы округа усилили взаимодействие друг с другом и создали еще один научно-образовательный центр (НОЦ). Цуканов заявил, что видит дальнейшие перспективы межрегиональной кооперации.

Например, сельхозпродукты из Курганской области могут поставлять в Югру и на Ямал. Нефтегазовая продукция из регионов "тюменской матрешки" могла бы глубоко перерабатываться на территории округа.

Цуканов добавил, что в части реализации нацпроектов округ, "в целом, занимает лидирующие места в части реализации проектов и расходования средств".

Николай Цуканов проработал на посту полпреда с июня 2018 года по ноябрь 2020 года. Кадровых решений по экс-полпреду не принималось. Его на посту заменил бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, который с 2005 года по 2018 год был губернатором Тюменской области.