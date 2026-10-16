На карте Тюмени появилась улица военкора Ивана Зуева

Улица, названная в честь уральского военкора Ивана Зуева, стала отображаться на карте сервиса 2gis.

Напомним, решение о присвоении имени Зуева проектируемой улице приняла городская комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени по итогам голосования жителей в феврале текущего года.

Улица расположена в Калининском округе, в районе ДОКа – это активно застраивающийся микрорайон. Инициативу Накануне.RU назвать улицу в честь погибшего журналиста поддержал медиахолдинг "Тюменская область сегодня".

Иван Зуев родился в Новосибирске, профессиональный путь начинал в уральских СМИ, в том числе более 10 лет работал в Накануне.RU. С 2023 года он освещал события в зоне боевых действий СВО в составе РИА Новости, делал репортажи о службе и быте уральских подразделений мобилизованных.

16 октября 2025 года Зуев погиб во время съемок репортажа в Запорожской области от удара украинского беспилотника. Сегодня, в день печальной годовщины, редакция Накануне.RU присоединяется к родным и близким Ивана в скорби.

Иван Зуев с военными почестями похоронен на Червишевском кладбище в Тюмени. Ему посмертно присвоен Орден мужества.