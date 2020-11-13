13 Ноября 2020
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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Якушев провел совещание с Куйвашевым и другими уральскими губернаторами

Сегодня, 13 ноября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с главами других субъектов УрФО принял участие в оперативном совещании. Оно прошло под руководством нового полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, речь на совещании шла о противодействии коронавирусной инфекции и развитии системы здравоохранения. Также говорили о реализации национальных проектов.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Полпред еще раз подчеркнул, что существует четкое разграничение полномочий и функций представителя президента и глав субъектов, и это будет являться основой совместной работы. Отдельно Якушев отметил, что по всем вопросам он готов оказывать необходимую помощь.

Напомним, Владимир Якушев был назначен уральским полпредом на этой неделе. Он уже приступил к работе: в четверг провел большую пресс-конференцию и встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Также полпред провел рабочую встречу с начальником свердловского МЧС Виктором Теряевым.

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Якушев провел совещание с Куйвашевым и другими уральскими губернаторами

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Теги: Якушев, полпред, Куйвашев, губернаторы, совещание



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