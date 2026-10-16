На Ямале водитель автобуса показывал пассажирам материалы, оправдывающие терроризм

Управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении жителя города Нового Уренгоя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, обвиняемый, являясь водителем автобуса, разделяя идеологию радикального ислама, транслировал для пассажиров на мониторах, расположенных в салоне общественного транспорта материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность.

Фигуранту предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с Управлением Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.