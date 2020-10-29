Суд не смог с первой попытки собрать присяжных по делу Шамсутдинова: заседание отложено

В Забайкалье 2-й восточный окружной военный суд не смог с первой попытки отобрать присяжных по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Об этом в соцсетях сообщили адвокаты Равиль Тугушев и Руслан Нагиев, передает корреспондент Накануне.RU.

По их словам, из 500 приглашенных граждан явились только 15. Некоторым из них был заявлен отвод. В результате осталось только 11 кандидатов. Для проведения судебного заседания этого не хватает. Потому судебное разбирательство отложено для добора количества присяжных. Новое заседание состоится 19 ноября.

Также адвокаты сообщили о самочувствии обвиняемого. Шамсутдинов чувствует себя хорошо, жалоб нет.

По версии следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, "имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту "Стол снаряжения магазинов (обойм)". "Получив 4 магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате 8 военнослужащим причинены телесные повреждения, которые повлекли их смерть, а еще 2 – вред здоровью различной степени тяжести", - считают в СКР.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой.

Обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тыс. штрафа.