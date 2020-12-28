Шамсутдинов признан виновным в убийстве сослуживцев

Присяжные огласили вердикт по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Они признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев в Забайкалье, но с оговоркой, что солдат заслуживает снисхождения, сообщает Telegram-канал "Baza".

Напомним, по версии следствия, 25 октября 2019 г. Шамсутдинов, "имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту "Стол снаряжения магазинов (обойм)". "Получив четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате восемь военнослужащим причинены телесные повреждения, которые повлекли их смерть, а еще двое – вред здоровью различной степени тяжести", - считают в СКР.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тыс. штрафа.

Солдат, выступая с последним словом, заявил, что до преступления его довели неуставные отношения в части. "Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном", - сказал он и попросил прощения у родственников погибших, однако не стал извиняться перед женой убитого им старшего лейтенанта Даниила Пьянкова, который, по показаниям Шамсутдинова, пытался наклонить его головой в унитаз, обещая протереть ржавчину, а несколько суток перед трагедией не давал спать и заставлял учить устав.