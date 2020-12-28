Шамсутдинов признан виновным в убийстве сослуживцев

28 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область В России
Рамиль Шамсутдинов (2019) | Фото: Социальные сети

Шамсутдинов признан виновным в убийстве сослуживцев

Присяжные огласили вердикт по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Они признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев в Забайкалье, но с оговоркой, что солдат заслуживает снисхождения, сообщает Telegram-канал "Baza".

Напомним, по версии следствия, 25 октября 2019 г. Шамсутдинов, "имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту "Стол снаряжения магазинов (обойм)". "Получив четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате восемь военнослужащим причинены телесные повреждения, которые повлекли их смерть, а еще двое – вред здоровью различной степени тяжести", - считают в СКР.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тыс. штрафа.

Солдат, выступая с последним словом, заявил, что до преступления его довели неуставные отношения в части. "Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном", - сказал он и попросил прощения у родственников погибших, однако не стал извиняться перед женой убитого им старшего лейтенанта Даниила Пьянкова, который, по показаниям Шамсутдинова, пытался наклонить его головой в унитаз, обещая протереть ржавчину, а несколько суток перед трагедией не давал спать и заставлял учить устав.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шамсутдинов признан виновным в убийстве сослуживцев

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Рамиль Шамсутдинов, солдат, сослуживцы, расстрел



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.12.2020 19:14 Мск Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в военной части в Забайкальском крае, выступил с последним словом
Ранее 29.10.2020 09:37 Мск Суд не смог с первой попытки собрать присяжных по делу Шамсутдинова: заседание отложено
Ранее 29.10.2020 08:21 Мск В Забайкалье начали формировать коллегию присяжных для суда над Рамилем Шамсутдиновым
Ранее 01.10.2020 11:12 Мск Суд смягчил обвинение тюменцу Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев
Ранее 28.09.2020 15:53 Мск Родные жертв Шамсутдинова потребовали от тюменского срочника 30 млн
Ранее 23.09.2020 10:38 Мск Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев - СКР
Ранее 15.09.2020 15:40 Мск Готово к передаче в суд дело "забайкальского стрелка" Рамиля Шамсутдинова
Ранее 25.08.2020 16:31 Мск Раненый "забайкальским стрелком" солдат из Тюменской области пошел на поправку
Ранее 22.06.2020 15:32 Мск Ксения Собчак сняла фильм о тюменце, расстрелявшем сослуживцев в Забайкалье
Ранее 19.06.2020 13:30 Мск Забайкальскому стрелку продлили арест до сентября
Ранее 01.06.2020 08:00 Мск Шамсутдинову предъявят новое обвинение
Ранее 13.05.2020 14:44 Мск Остался в силе приговор солдату, издевавшемуся над Шамсутдиновым
Ранее 27.04.2020 15:14 Мск Апелляцию на приговор солдату, издевавшемуся над Шамсутдиновым, рассмотрят после майских праздников
Ранее 19.03.2020 11:50 Мск Забайкальского стрелка, расстрелявшего сослуживцев, перевели из Москвы в Читу в одиночную камеру
Ранее 03.03.2020 11:59 Мск Адвокат Шамсутдинова назвал "вбросом" информацию о готовности психолого-психиатрической экспертизы
Ранее 03.03.2020 11:00 Мск Срочник, издевавшийся над Шамсутдиновым, получил условный срок
Ранее 03.03.2020 07:20 Мск Прокуратура просит два года лишения свободы для срочника, издевавшегося над Рамилем Шамсутдиновым
Ранее 27.02.2020 13:15 Мск Защита Шамсутдинова обжалует отказ возбудить дело о вымогательстве у тюменского срочника денег во время службы
Ранее 26.02.2020 10:00 Мск В Чите из-за болезни защитника подсудимого отложены прения и приговор по делу о дедовщине, где потерпевшим проходит Шамсутдинов
Ранее 25.02.2020 16:20 Мск Назначена дата оглашения приговора по делу о дедовщине, где потерпевшим проходит Шамсутдинов
Ранее 20.02.2020 15:00 Мск Фигурант дела об издевательствах над Шамсутдиновым в забайкальской части заявил, что "пострадавший сам попросил ударить его"
Ранее 14.02.2020 09:05 Мск Дело о неуставных отношениях в забайкальской воинской части не будет рассматриваться в особом порядке
Ранее 31.01.2020 10:34 Мск Расстрелявший сослуживцев тюменский срочник проходит психиатрическую экспертизу в центре Сербского
Ранее 29.01.2020 10:05 Мск Дело, по которому расстрелявший сослуживцев тюменский срочник проходит потерпевшим, поступило в суд
Ранее 12.01.2020 14:38 Мск Переквалификация статуса Шамсутдинова с "обвиняемого" на "потерпевший" невозможна, - источник
Ранее 10.01.2020 02:53 Мск Солдат стал фигурантом дела о расстреле сослуживцев Шамсутдиновым
Ранее 09.01.2020 08:59 Мск "Не смог терпеть издевательства". Рамиль Шамсутдинов обратился с письмом к семьям убитых им солдат
Ранее 30.12.2019 11:32 Мск Завершено расследование дела, по которому срочник, расстрелявший сослуживцев, проходит потерпевшим
Ранее 18.12.2019 10:48 Мск В ЦВО заявили, что тюменский срочник, расстрелявший сослуживцев, имел крепкую психику
Ранее 17.12.2019 15:03 Мск Тюменскому срочнику, расстрелявшему сослуживцев, не давали спать трое суток перед трагедией
Ранее 16.12.2019 12:33 Мск Тюменский срочник, расстрелявший сослуживцев, хотел погибнуть во время нападения
Ранее 04.12.2019 19:13 Мск Воинскую часть, где срочник расстрелял сослуживцев, расформируют до конца года
Ранее 20.11.2019 15:21 Мск Военные следователи возбудили "уголовку" по факту неуставных отношений в части, где срочник расстрелял сослуживцев
Ранее 10.11.2019 18:33 Мск "В части ведется политинформация, можно смотреть телевизор". Депутат считает, что условия в части Шамсутдинова хорошие
Ранее 08.11.2019 15:40 Мск Медики опровергли информацию о смерти в госпитале солдата, раненного Шамсутдиновым
Ранее 08.11.2019 12:25 Мск Следователи с помощью брата забайкальского стрелка составили психологический портрет срочника
Ранее 07.11.2019 14:14 Мск Комитет солдатских матерей уволил руководителя после ее слов о Шамсутдинове
Ранее 07.11.2019 09:29 Мск Адвокат Кадырова готов защищать в суде срочника, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Ранее 06.11.2019 20:49 Мск Минобороны назвало ложью версию об угрозах изнасиловать срочника, расстрелявшего сослуживцев
Ранее 06.11.2019 12:14 Мск Рамиль Шамсутдинов рассказал, из-за чего расстрелял сослуживцев в военной части
Ранее 06.11.2019 08:10 Мск "Был подавлен". Отец забайкальского стрелка рассказал о том, как изменился его сын после начала службы
Ранее 05.11.2019 15:59 Мск В расстреле солдат в Забайкалье обвинили компьютерные игры и интернет
Ранее 04.11.2019 20:16 Мск Методичен, расчетлив, конфликтен. Опубликована характеристика Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев
Ранее 02.11.2019 11:59 Мск СМИ: Шойгу устроил разнос по итогам расследования массового расстрела в Забайкалье
Ранее 01.11.2019 13:46 Мск Устроивший стрельбу в Забайкалье срочник не будет обжаловать арест
Ранее 01.11.2019 13:16 Мск Часть в Забайкалье, где тюменский срочник устроил бойню, расформируют
Ранее 31.10.2019 13:39 Мск Минобороны назвало грубейшей провокацией видео "издевательств" над Шамсутдиновым
Ранее 31.10.2019 12:22 Мск Тюменский срочник, устроивший бойню в Забайкалье, мог иметь проблемы с психикой
Ранее 31.10.2019 01:02 Мск СМИ: расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье окунали головой в унитаз
Ранее 30.10.2019 02:02 Мск Названа предварительная версия расстрела в воинской части Забайкалья
Ранее 29.10.2019 13:12 Мск Песков: Неуместно говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев
Ранее 28.10.2019 16:28 Мск Тюменцы собирают деньги на адвоката солдату-срочнику, который расстрелял своих сослуживцев
Ранее 28.10.2019 09:35 Мск Суд арестовал срочника Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев
Ранее 28.10.2019 09:28 Мск Тюменского солдата, арестованного по делу о расстреле сослуживцев в Забайкалье, просят признать "жертвой дедовщины"
Ранее 26.10.2019 17:05 Мск Расстрелявший в сибирском ЗАТО восьмерых сослуживцев оказался тюменцем
Ранее 25.10.2019 15:41 Мск Среди погибших во время стрельбы в военной части в Забайкалье были контрактники и офицеры
Ранее 25.10.2019 15:18 Мск Солдат-срочник мог устроить стрельбу в сибирском ЗАТО из-за нервного срыва - Минобороны
Ранее 25.10.2019 15:06 Мск В Забайкальском крае солдат застрелил семь человек, еще трое ранены

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети