Завершено расследование дела, по которому срочник, расстрелявший сослуживцев, проходит потерпевшим

Расследование уголовного дела, по которому тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов и ещё несколько солдат проходят в качестве потерпевших, завершено. Об этом в своем Instagram сообщил адвокат Руслан Нагиев, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, судебное заседание состоится в январе и обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины.

"Мы свою позицию по особому порядку выскажем в суде. Кроме того, проводится доследственная проверка по эпизоду вымогательства у Шамсутдинова зарплатной карты и хищения с неё денежных средств", - сообщил Нагиев.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Позже выяснилось, что стрелок хотел погибнуть от ответного огня. Начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе управления штаба Центрального военного округа полковник Сергей Яровой в беседе с Накануне.RU заявил, что Шамсутдинов имел крепкую психику – перед отправкой в часть он прошел специальные тесты и показал "хороший результат".